Afrika legmagasabb hegyén, a Kilimandzsáron vasárnap tűz ütött ki, amivel a tanzániai tűzoltók még hétfőn is hatalmas csatát vívtak.

A Sky News információi szerint a helyi tűzoltók minden erejüket, energiájukat mozgósítva folyamatosan dolgoznak a lángok megfékezésén, viszont egyelőre nem csillapodik a tűz.

A Tanzániai Nemzeti Parkok Szolgálata egy fotót is közzétett, ahol jól látszik, hogy Afrika legmasabb hegye több ponton is lángol. A helyiek elmondása alapján Moshi városából is látható a tűz, ez a település a Nemzeti Park bejáratánál fekszik, körülbelül 30 kilométerre a hegytől.

Moto umezuka Mlima Kilimanjaro leo mchana na jitihada za kuuzima bado zinaendelea. Taarifa zaidi zitafuatia. #TANAPANEWS BY @PASCALSHELUTETEpic.twitter.com/Jcfj6QlCf8 — Tanzania National Parks (@tzparks) October 11, 2020

Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tüzet, a hatóságok nem közöltek információkat a történtekkel kapcsolatban.