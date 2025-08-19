Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 19., kedd Huba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
paparazzi

Justin Bieber őrjöngve üvöltözött az utcán — A rajongóival került szóváltásba egy étterem előtt

paparazzi justin bieber őrjöngés
Simon Péter
2025.08.19.
Nem ritka, hogy a popsztár kiakad, sokszor beszél a mentális betegségéről a közösségi médiában. De az utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy az utcán, magából kikelve üvöltözik Justin Bieber. Most sem történt másképp.

Justin Bieber nincs jól, ez mostanra már az egész világ számára nyilvánvaló. Bár feleségre, Hailey Bieber kitart mellette és igyekszik segíteni rajta, a hamarosan egyéves fiuk mellett egyre nehezebb. Az utóbbi időben gyakran ereszti ki a gőzt a férje nélkül. Ezúttal együtt mentek vacsorázni a popsztárral, de megint nem lett jó vége a kiruccanásnak, legalábbis Justin számára.

Justin Bieber
Lesifotósok kapták lencsevégre, ahogy Justin Bieber egy étterem előtt üvöltözik az emberekkel
Forrás:  Profimedia

Justin Bieber magából kikelve üvöltözött az étterem előtt  

Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber a nyugat-hollywoodi Coucou étterembe indult vacsorázni, ahova rendben meg is érkeztek. Míg Hailey Biebert csak bemenni és a vacsora végén kijönni látták az étteremből, addig Justin rendszeresen és folyamatosan kijárkált az étterem elé. 

Az egyik ilyen alkalommal a szintén az étterem előtt tartózkodó emberekkel került nézeteltérésbe. A vita veszekedéssé fajult, a popsztár és az ott tartózkodó emberek is dühbe gurultak és ordibálásba kezdtek. Jusin Bieber teli torokból üvöltözött, ami nem meglepő, ez a fajta viselkedés, a túlzó reakciók nem áll távol tőle, ám most valami más volt, mint korábban. Rá kevésbé jellemző módon, nagyon gyorsan sikerült rendeznie a vitát, és rövidre zárnia a veszekedést.

Valami furcsa dolog történik Katalin hercegné arcával – Elindultak a találgatások

A hercegné nem tudja elrejteni külsejének változását, hiszen mindenki árgus szemekkel figyeli. És bizony a rajongóknak feltűnt, hogy Katalin hercegné arca megváltozott, ennek eredményeképp pedig el is indultak a találgatások.

10 év börtönbüntetést kaphat a norvég trónörökös fia — 32 bűncselekmény, köztük 4 nemi erőszak elkövetésével vádolják

Botrány a norvég királyi családban! Marius Borg Høiby, a norvég koronahercegnő fia, akit 32 bűncselekménnyel — köztük négyrendbeli nemi erőszakkal — vádolt meg a norvég ügyészség, 10 év börtönbüntetést kaphat. A 28 éves férfi ügyeibe a királyi család is belekeveredett.

Blake Lively után újabb színésznő vádolja zaklatással Justin Baldonit

A Velünk véget ér színésznője, Isabela Ferrer azzal vádolja a rendezőt, Justin Baldonit, hogy zaklatja őt a Blake Lively-vel folytatott vitájával kapcsolatos kommunikáció miatt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu