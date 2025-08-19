Justin Bieber őrjöngve üvöltözött az utcán — A rajongóival került szóváltásba egy étterem előtt

Justin Bieber nincs jól, ez mostanra már az egész világ számára nyilvánvaló. Bár feleségre, Hailey Bieber kitart mellette és igyekszik segíteni rajta, a hamarosan egyéves fiuk mellett egyre nehezebb. Az utóbbi időben gyakran ereszti ki a gőzt a férje nélkül. Ezúttal együtt mentek vacsorázni a popsztárral, de megint nem lett jó vége a kiruccanásnak, legalábbis Justin számára.

Lesifotósok kapták lencsevégre, ahogy Justin Bieber egy étterem előtt üvöltözik az emberekkel

Forrás: Profimedia

Justin Bieber magából kikelve üvöltözött az étterem előtt

Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber a nyugat-hollywoodi Coucou étterembe indult vacsorázni, ahova rendben meg is érkeztek. Míg Hailey Biebert csak bemenni és a vacsora végén kijönni látták az étteremből, addig Justin rendszeresen és folyamatosan kijárkált az étterem elé.

Az egyik ilyen alkalommal a szintén az étterem előtt tartózkodó emberekkel került nézeteltérésbe. A vita veszekedéssé fajult, a popsztár és az ott tartózkodó emberek is dühbe gurultak és ordibálásba kezdtek. Jusin Bieber teli torokból üvöltözött, ami nem meglepő, ez a fajta viselkedés, a túlzó reakciók nem áll távol tőle, ám most valami más volt, mint korábban. Rá kevésbé jellemző módon, nagyon gyorsan sikerült rendeznie a vitát, és rövidre zárnia a veszekedést.