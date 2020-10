Orbán Viktor tegnap késő este új videót tett közzé hivatalos Facebook-oldalán, amelyben a miniszterelnök Országházban történő megszólalásainak összevágott változatát láthatjuk. A videó egy nagyon fontos információval kezdődik, amely a koronavírus antigénekkel történő teszteléséről szól:

"A szakemberek azt javasolták nekünk, fogadjuk el a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatát, hogy az antigén tesztekkel való tesztelést is vezessük be - ez is meg fog indulni, talán a holnapi napon" - mondta a miniszterelnök.