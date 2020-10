A kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző koronavírus-tesztje is pozitív lett - közölte hivatalos Facebook oldalán a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete, amelynek Tímea az elnöke.

"A vírus nem válogat...

Lassan már nem is naponta, hanem sajnos óránként érkeznek megdöbbentő hírek, hogy a sok-sok friss fertőzött között mennyien vannak a sportemberek, melyik aktuális verseny, meccs marad el emiatt.

Most a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületét is elérte a járvány: a – népszerűbb nevén – Halhatatlanok Klubjának nyáron megválasztott elnöke, a kétszeres olimpiai bajnok Nagy Timea az érintett, az ő tesztje lett pozitív két nappal ezelőtt.

Szerencse a bajban, hogy az egykori kiváló sportoló, Sydney és Athén párbajtőrvívó aranyérmese tünet- és panaszmentes, jól érzi magát! Ugyanakkor ő is, s az elitklub többi tagja is megragadja az alkalmat, hogy felhívja mindenkinek a figyelmét az óvóintézkedések maradéktalan betartásának fontosságára!

„Manapság az embertársaink iránti figyelem és tisztelet legalapvetőbb megnyilvánulási formája a maszkviselés, a minden korábbinál gyakoribb kézmosás, a sokszor kényelmetlen-kellemetlen távolságtartás, de higgyetek nekem: érdemes szabálykövetőnek lenni!" – mondta Nagy „Titi", aki nagyon bízik abban, hogy ha már valaki megfertőződött, ugyanúgy megússza különösebb problémák nélkül, mint ő" - olvasható a bejegyzésben.