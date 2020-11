Klárika tehetetlenül áll zaklatóival szemben, akik nyomdafestéket nem tűrő, trágár szavakkal illetik őt.

„Van négy-öt ember, akik minősíthetetlen stílusban írnak a Facebook-oldalam bejegyzései alá, illetve privát üzenetben is zaklatnak. Hiába tiltom le őket rögtön, új profilt kreálnak, amiről tovább ontják rám a szidalmaikat. Elképesztő emberek vannak, az pedig, hogy miket mondanak, sajnos sok esetben nem tűr nyomdafestéket. Sőt, most már ott tartunk, hogy azt a kedves hölgyet is elkezdték ócsárolni, aki rajongói oldalt készített nekem szeretetből" - mondta el a Ripostnak az énekesnő, Balázs Klári.