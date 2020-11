Csupán pár hete, hogy a meggyilkolt VV Fanni édesanyja két év után először szólalt meg újra az üggyel kapcsolatban . Akkor a megtört asszony azt mondta, B. László elítélése sem nyújthat vígaszt lánya elvesztésében. Nos, talán mégis van valami, ami ha fájdalmán nem is enyhíthet, némi elégtételt adhat.

VV Fanni édesanyja úgy döntött, 20 millió forintos sérelemdíjat követel a lánya meggyilkolásával vádolt B. Lászlótól. A Blikk úgy tudja, a kártérítési igényt dr. Lichy József a mai tárgyaláson fogja benyújtani a bíróságnak.