Szilágyi István özvegyének háza lakhatatlan állapotba került, ezért költözött testvéréhez, Sacikához. Az egyik nap megjelent a háznál Jolika néni segítője egy stábbal, hogy interjút készítsenek, a testvér azonban a vírushelyzet miatt nem akarta beengedni őket. Ezzel kezdődött a felfordulás, amely a rendőrök és a mentők kiérkezésével végződött.

"Nálam lakik már több mint egy hete Jolika, amióta életveszélyessé vált az otthona. Minden rendben volt, egészen addig, amíg a segítője ide nem jött egy stábbal, hogy interjút akarnak készíteni. A vírus miatt, és mert látom, hogy a nővérem nincs jó állapotban, elnézést kértem tőlük, de nemet mondtam, ám az illető ebbe nem nyugodott bele. Hívogatta Jolikát, felhergelte, aki a végén már velem üvöltözött, hogy haza akar menni, miért nem engedem. Nem értette meg, hogy neki most nincs hová mennie, mert az otthona lakhatatlan a rossz kémény és az omlásveszélyes tető miatt" - mondta a Blikknek Humenyánszky Jolán testvére.