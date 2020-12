Lányos apaként Ambrus Attila a széltől is óvja és mindentől félti a gyermekét, most pedig még annak örül, hogy minden pillanatban mellette lehet.

"A koromból adódóan már nem tartom valószínűnek, hogy Annának kistestvére szülessen. Amióta megszületett, az alvás és a fürdetés az én reszortom. Az esti altatásnál leírhatatlanul jó érzés beszippantani a finom illatát és figyelni a kis szuszogását. Kívánom ezt az érzést mindenkinek, aki még nem élhetett át ilyesmit. Ezért kicsit bánom is, hogy nem lehetek még egyszer édesapa, de ha tíz-tizenöt évvel fiatalabb lennék, akkor még lenne rá esély. De a gyerekvállalás két ember döntése, így ez a feleségemtől is függ. Most boldogok vagyunk hárman, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy tisztességesen felneveljük Annát, és elindítsuk az életben." – mondja Attila a holnap megjelenő, 2021-es naptárral is kapható HOT! Magazinban, ahol arról is mesél, hogy hogyan élik a mindennapjaikat hármasban a családjával!