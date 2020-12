Gabriela Spanic hónapok óta Magyarországon él és bár honvágya van, imád itt lenni. A Dancing with the starts világsztárja örök szinglinek tartja magát, jelenleg sincs kapcsolata, de nem tartja kizártnak, hogy egyszer egy magyar férfi rabolja majd el a szívét. Nem is akárkire vetné ki a hálóját, ha az nem lenne házas: Gabinak nagyon bejön Stohl András, amit az utolsó élő adásban egy tüzes flörttel be is bizonyított. Stohl zavarba is jött a jelenet alatt.

"Hogy őszinte legyek, többször jártam már Magyarországon, de eddig nem tűnt fel, hogy ilyen helyesek a magyar pasik. Bevallom, alaposan meglepődtem, amikor megérkeztem és találkoztam néhánnyal. Eddig úgy voltam vele, hogy alatin pasiknál nincs dögösebb, de most már látom, hogy a magyar férfiak méltő versnytársaik. Örök szingli vagyok, de igazából nem zárkózom el a szerelemtől. Ha pedig a pasi magyar, akkor még kevésbé (...) Fantasztikus a csapat akikkel dolgozunk, mindenkit szeretek. S ha már szóba hozta külön Andrást is, nagyon profi műsorvezetőnek és sármos férfinak is tartom. s, őszinte leszek: irigylem a feleségét"