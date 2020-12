Szerda éjjel egy újpesti rendezvényteremre csapott le a rendőrség, ugyanis nem tartották be a szabályokat. A helyszínen 21 ember volt, és maszkot csupán 2 viselt.

Az Operatív Törzs a sajtótájékoztatóján elmondta, szerda éjjel egy rendezvényközpontban büntettek meg több embert is a rendőrök. Azt állították, csupán baráti összejövetelt tartottak, de 21 ember volt jelen. Ráadásul a két ételfutáron kívül senki sem viselt maszkot.

A rendőrök 11 emberre helyszíni bírságot szabtak ki, 8 ellen szabálysértési eljárást indítottak, a helyet pedig bezáratták 30 napra, ugyanis a kijárási tilalmat és egyben a rendezvények tartására vonatkozó tilalmat is megsértették.

Arról is beszámoltak, egy edzőtermet is nyitva találtak a napokban, ahol 7 ember tartózkodott. A létesítményt szintén bezárták, ahogy egy vitamin- és étrendkiegészítő boltot is, ahol nem viseltek maszkot az alkalmazottak.