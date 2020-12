Merkely Béla szerint a korlátozó intézkedéseket továbbra is érdemes fenntartani, hogy azok a plató elérése, vagyis az esetszámok növekedésének megállítása mellett az esetszámok csökkenését is eredményezzék. Ez lehetővé tenné, hogy ki lehessen várni, amíg a lakosság jelentős részét beoltják - tette hozzá.



A koronavírus elleni oltással kapcsolatban Merkely Béla arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg a lakosság 60 százaléka nincs beoltva, valamennyi ember veszélyben van. A www.vakcinainfo.gov.hu honlapon elérhető regisztráció egyik célja ezért az oltással kapcsolatos bizalom növelése - mondta.



A rektor kitért arra is: a Semmelweis Egyetem klinikáin több mint ötszáz koronavírusos és koronavírus-gyanús beteg fekszik. A hozzátartozók tájékoztatásáért ezért létrehoztak egy információs vonalat, amelyen az általános információk mellett az előre megjelöltek hozzátartozójuk állapotáról is érdeklődhetnek.