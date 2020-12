A TV2 vezetője magánemberként is bemutatkozik.

Pavel Stanchev, a TV2 Média Csoport Zrt. vezérigazgatója mindig jókedvű, közvetlen, vezetőként így ismerik. Ám a holnap megjelenő, ünnepi HOT! magazinban a magánember is bemutatkozik! Vajon hogyan tölti az idejét Magyarországon a bolgár származású, Franciaországból származó médiaszakember?

"Nagyon szeretek kirándulni, a nagyobb túráktól sem riadok meg. Az egyik kedvenc környékem a Mátra vidéke. Itt rengetegszer megfordulok. A fővárossal sem tudok betelni, a Nagymező utcához közel lakom, sokszor felkeresem az itt található templomot. Az Andrássy út mindig lenyűgöz, és van egy kedvenc pékségem is, ahová mindig betérek, de a Városligetben is sokat sétálok." – meséli a holnap megjelenő HOT!-ban Pavel, aki abba is betekintést enged, hogy a magyar konyhával milyen a kapcsolata, és hogy tud-e már néhány szót magyarul.