Ha Zséda és Kökény Attila összeáll, abból sláger születik. A páros egy vérbeli power balladával jelentkezik, ami nem csak fülbemászó, hanem a szívünket is azonnal rabul ejti.

A dalhoz készült klip a világ méltán legromantikusabb filmjének, a Casablancának híres jeleneteit idézi meg. Akárcsak a klasszikus mozi, így a dal is egy olyan párról szól, akik sosem lehetnek igazán együtt. És valljuk be, mi lehet romantikusabb és fájdalmasabb egy be nem teljesült szerelemnél?



„A Casablanca sohasem lesz régi vagy poros, ahogyan a szerelem sem lesz az soha. A Hello különös helyet foglal el a szívemben. Egyrészt,mert zeneileg egy érdekes variáció egy korábbi témára – Zséda rajongók fel is fogják fedezni mire gondolok – másrészt mert ez a dal a szerelem egy régi-modern feldolgozása egyszerre. És akárhogy is múlik az idő, ahogyan a Casablancában elhangzik „Párizs örökre a miénk marad" – nyilatkozta Zséda a dal kapcsán.

Kökény Attila is megosztotta érzéseit:

„Imádtam a dal születésének és a forgatásnak is minden percét. Zsédával énekelni az örök fiatalság érzését hozza el számomra. A szerelem énekesnőjével a szerelemről énekelni nagy boldogság."