Már a miniszterelnök is nehezen viseli a korlátozásokat, Orbán Viktor azonban elárulta, egyelőre az európai vakcina nem érkezik kellő gyorsasággal, ha így folytatódik, csak nyár végén, ősz elején várható a korlátozások feloldása, viszont a kínai oltóanyag elfogadása ezt megváltoztathatja.

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban adott interjújában elmondta, eddig 105728 embert oltottak be hazánkban, az oltókapacitás sokkal nagyobb lenne, azonban az európai vakcinák lassú ütemben érkeznek.

"Míg a britek beoltottak a lakossága 4%-át, míg az EU-ban átlagosan 1% alatt. Nincs elég vakcina Európában, ami felveti azt a kérdést, hogy jó döntést hoztunk-e, a 27 miniszterelnök, akkor, amikor a közös vakcinabeszerzésről döntöttünk. Amikor a válság van, a felelősség kérdését későbbre kell halasztani, ahelyett, hogy lobogtatnánk ezeket a számokat, és a frusztrációnkat a brüsszeli bürokratákra irányítanánk, azt döntöttük el, hogy szerezzünk be vakcinát. Most arra fókuszál az operatív törzs, hogy hogyan szerezzünk orosz és kínai vakcinát. A kínai vakcina nagy mennyiségben elérhető, most arra van szükség, hogy a magyar egészségügyi hatóság néhány napon beül egyértelmű választ tudjon adni arra, hogy használható-e itthon az a vakcina" – mondta Orbán Viktor.

"Az operatív törzs ülésén egyértelműen az hangzott el, hogy kisebb a kockázata az oltásnak, mint annak, hogy még várunk. Arra kérem a hatóságot, hogy körültekintően, de a lehető leggyorsabban mondjanak A-t, vagy B-t, hogy lehet-e használni itthon a vakcinát. Több millió kínai vakcinát az emberek rendelkezésére tudnánk bocsátani akár néhány napon belül" – folytatta a miniszterlenök.

Orbán Viktor bevallotta, ő sem viseli jól a korlátozásokat, ám egyelőre ezekre még szükség lesz egy darabig, mivel így lehet biztosítani az alacsony fertőzöttséget. Ha a vakcina olyan ütemben érkezik, ahogy eddig, akkor csak nyár végén, ősz elején érjük el azt a beoltottsági szintet, ami lehetővé teszi a szigorítások enyhítését. Ám a kínai oltóanyag elfogadása felülírhatja ezt.

"Ha az egészségügyi hatóság elvégzi a munkáját, a kínai vakcina is megjön - az emberek választhatnak a vakcinák közül, de brüsszeli kevés van - és elfogadják azt, olyan gyorsan tudnánk oltani, hogy nyár előtt is visszakaphatjuk a régi életünket" – árulta el Orbán Viktor.