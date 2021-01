Az 50 éves Sergi Mingote egy köztes táborból akart visszatérni az alaptáborba, amikor 800 métert zuhant egy szakadékba. A spanyol hegymászó nem tartozott a K2-t szombaton sikerrel meghódító csoporthoz, ő egy másik napon indult volna a csúcsra.

"Történelmet akart írni, de egy tragikus baleset véget vetett az életének" - írta Twitter-üzenetében Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök.

A szerencsétlenül járt hegymászó holttestéért egy helikopter indult az alaptáborba, hogy azt Iszlámábádba szállítsa.



A tízfős serpacsoport szombat délután ért fel a Kína és Pakisztán határán lévő hegycsúcsra a pakisztáni hegymászó-egyesület (ACP) titkára, Karrar Haidri tájékoztatása szerint. A K2 volt eddig a nyolcezer méternél magasabb hegyek közül az egyetlen, amelyet még nem másztak meg télen. Először 1954. július 31-én hódították meg.



A 8611 méteres csúcsra az idei téli szezonban három nemzetközi expedíció összesen több mint ötven hegymászója akar feljutni. A szerencsétlenül járt Sergi Mingote már meghódította a Mount Everestet délről és északról is, és a K2-t is megmászta már egyedül és oxigénpalack nélkül. A férfi kitűzött célja volt megmászni mind a 14 nyolcezer méternél magasabb hegycsúcsot 1000 napon belül.



A K2, a "vad hegy" megmászása széles körben elfogadott vélemények szerint nehezebb feladatot jelent, mint a világ legmagasabb hegyéé, a Mount Everesté; 2008 augusztusában 11 hegymászóval végzett egy lavina, az volt az egyik legnagyobb tragédia a hegymászás történetében.



A hegymászókat mágnesként vonzza Pakisztán északi része, a világ legmagasabb csúcsai közül több is ott fekszik, a K2 mellett például a 8125 méteres Nanga Parbat, a "gyilkos hegy". A pakisztáni közigazgatás alatt álló Gilgit-Baltisztán területén van a világ 50 legmagasabb hegycsúcsa közül 18, és ott található a világ hét leghosszabb, nem sarkvidéki gleccseréből három.