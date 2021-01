Amíg Weisz Fanni és édesanyja nem beszéltek egymással, addig az asszony Agárdi Szilvinél keresett vígaszt. Szinte minden nap hívogatta őt.

Szilvi és Fanni korábban nagyon jó barátnők voltak, ám a modell egykor vele is megszakította a kapcsolatot.

"Amíg Fanni nem beszélt az anyukájával, öt hosszú évig mondhatni fogadott lányaként szeretett engem. Mindennap hívott, lelkiztünk, a sok beszélgetésnek volt rengeteg jó, de sajnos rossz oldala is. Mindig oda lyukadtunk ki Ágival, hogy azt mondta, menedzser nélkül semmire sem viszem, és ez nagyon lelombozott. Mára látom, hogy azért ebben volt némi személyes érdek is. Egy idő után anyukám is észrevette, hogy nincsenek jó hatással rám ezek a gondolatok, és azt éreztük, hogy nem jó, hogy valaki által – még ha az a valaki jót is akar – én folyton kevesebbnek érzem magam. Szívből örülök, hogy Fannival újra egymásra találtak, de az nagy törés, hogy ezt követően már nem tartotta velem a kapcsolatot. Mára több ruhamárkával is együttműködöm, köztük nagy büszkeség a bikinifotózás, de régebben ezt nem mertem volna, mert Ági azt mondta, ne legyek modell, szerinte mindenki maradjon meg a saját területén, én az éneklésnél" - írta meg Blikk Szilvi gondolatait.