Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint túl korai lenne még enyhíteni a koronavírus-járvány miatt hozott óvintézkedéseken Európában - mondta a szervezet európai irodáját vezető Hans Kluge csütörtökön.

Kluge azzal érvelt, hogy továbbra is túl magas a reprodukciós ráta a kontinensen, és nagy a teher az egészségügyön.

"Türelmesnek kell lennünk, az átoltottsághoz idő kell" - hangsúlyozta a tisztségviselő az online sajtótájékoztatóján. Hozzátette: kemény leckék árán megtanultuk, hogy a lezárások, majd a gyors újranyitás rossz stratégia a fertőzés terjedésének megfékezésére. Kluge szerint a reprodukciós ráta csökkentéséhez tartós és következetes erőfeszítés kell. A tisztségviselő úgy véli: nincs garancia arra, hogy a korábban súlyosan fertőzött térségeket a jövőben elkerüli a járvány.

"A közösségek érzik, hogy szinte tapintható közelségbe került a járvány vége a vakcinának köszönhetően, miközben továbbra is be kell tartaniuk a szigorú korlátozásokat egy új fenyegetés miatt, és ez az ellentmondás feszültséghez, félelemhez, fásultsághoz és zavarodottsághoz vezet" - mutatott rá Kluge.

Elmondta: összesen 35 európai ország indított oltási kampányt a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében, és eddig 25 millió adag vakcina fogyott el.

"Ezek a vakcinák a remélt hatékonyságot és biztonságosságot mutatták" - emelte ki. "Ennek a hatalmas vállalkozásnak köszönhetően csökken a nyomás az egészségügyön, és minden bizonnyal életeket mentünk meg" - fűzte hozzá.



Megjegyezte: az új vírusvariáns és a reprodukciós ráta magas szintje sürgetővé teszi a veszélyeztetett csoportok beoltását, de az oltóanyagok gyártása és elosztása az erőfeszítések ellenére nem a várakozásoknak megfelelően alakul. Az Európai Unió tagállamaiban a vakcinahiány miatt jóval lassabban halad az oltás, mint Izraelben, az Egyesült Királyságban vagy az Egyesült Államokban.

"A szolidaritás nem feltétlenül azt jelenti, hogy a világ összes országa egy időben kezd bele az oltási kampányba" - magyarázta Kluge. "Általános egyetértés van abban, hogy senki sincs biztonságban addig, amíg mindenki nincs biztonságban" - tette hozzá.