A napokban egyre több cikk születik az 52 éves rocksztárról, Marilyn Mansonról durva szexbotránya miatt, ami Kovács Áron figyelmét sem kerülte el, akinek határozott véleménye van a történtekről.

A válófélben lévő műsorvezető az áldozatok oldalán áll, azt azonban nem éri, miért csak most léptek a nyilvánosság elé.

"Az összes korábbi csaja – akik most perelik a korábbi párkapcsolatban történő szexuálisan elszenvedett dolgaik miatt – azt mondja, hogy akkor, amikor történtek ezek a vadulások, ők úgy érezték, hogy ez belefér a párkapcsolatba! Magyarul, ha fájt is itt-ott, testileg, lelkileg, a kommunikációjuk az volt Manson felé, hogy "egy nagy hülye vagy, olykor fáj, amit csinálsz, de hát én így szeretlek, belefér." Tehát, ok!Ezek a nők mostanra jöttek rá, hogy ez nem volt ok. (Mondjuk ez jó.) De akkor ezzel most hogy lehet perelni, felelősségre vonni azt az embert, aki mindezt annak a tudatában csinálta velük, hogy ez nekik belefér?! Valahogy nem érzem korrektnek ezt az egészet, annak ellenére, (vagy azzal együtt), hogy a legkevésbé sem tartom normálisnak a másik ember bántalmazását, sőt, ha a 20 évvel ezelőtti Manson-film megnézése után szembe jött volna velem ez a csávó, komolyan kellett volna uralkodni magamon, hogy ne menjek neki..." - olvasható Áron bejegyzésében.