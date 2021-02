Ahogy azt korábban megírtuk, múlt hétvégén a családjával együtt Balázs is megcsodálta a balatoni jégvilágot, sőt, fotózkodott a befagyott Balaton jegén. Kollégái, Rákóczi Feri és Vadon Jani azonban felvilágosították, hogy bizony szabálysértést követett el, amikor ráállt a jégre - szerintük ezért akár pénzbírság is járhatna. Balázs meglepődött, nem tudta, hogy ez gondot is okozhatna - mesélte a Balázsék című műsorban.

A híres műsorvezető azóta kapott hideget-meleget, ezért úgy döntött, reagál az esettel kapcsolatos hírekre:

"Mélységesen elkeserít az a sok alaptalan vádaskodás ami engem ért az utóbbi napokban! Rengetegen feljelentettek, hogy a jégre mentem, ezzel szabálysértést követtem el és ezt még büszkén mutogatom is! Hát akkor derüljön ki a teljes igazság! Igazából ez egy kutyamentő akció volt, nem nézhettem tétlenül, hogy egy ártatlan kutya alatt beszakad a jég és az állat bajba kerül! Ezért kellett a jégre mennem! De felhívnám a Magyar Rendőrség figyelmét, hogy ne csak engem büntessenek meg hanem azokat is akik ott voltak velem! Ezt fotókkal is tudom bizonyítani!! Hálisten a kutya jól van, megmentettük és nekem ez a legfontosabb!! ( egyébként csak jelzem, hogy a kutya nincs chippelve és oltási könyve sincs) Kérem önöket, hogy a társaimat is vonják eljárás alá és kötelezzék őket a pénzbírság befizetèsére!"

Természetesen, aki szemfüles, egyértelműen látja, hogy Feri és Jani - na meg a kutyus - csak utólag vannak rászerkesztve a képre, és ez az egész valójában nem más, mint egy poén a rádiós részéről.