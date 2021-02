Sokakhoz hasonlóan Deák Bill Gyula is a négy fal között várja, hogy véget érjen a karantén. Aggasztja őt a vírus, de inkább a feleségét félti.

"A vírus itt van körülöttünk, és nem ereszt bennünket. Engem is bezárt ebbe az egyébként hangulatos, kőbányai lakásba, és hónapok óta szinte ki sem tettem a lábam innen. Félek és még jobban féltem a feleségem. Ez a csodálatos asszony tavaly infarktust kapott, túlesett egy kisebb beavatkozáson is, és azóta óvnom kell őt mindentől" - mondta a Blikknek.

"A fiam és a menyem olykor eljön hozzánk, felírjuk, hogy mit szeretnénk a boltból és ők hozzák. Aztán becsukjuk az ajtót és nézzük a tévét. Olykor pedig römizek az asszonnyal, hogy múljon az idő. Már várjuk, hogy véget érjen ez a rémálom, mehessek koncertezni, újra kinyíljon körülöttünk a világ.