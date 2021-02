A Facebookon jelentkezett be Orbán Viktor a járványügyi konzultációk második fordulója után, itt elmondta, fontos nap a mai, ugyanis elkezdődnek az oltások a kínai vakcinával.

„A helyzet nem könnyű, mert egyszerre itt van velünk a jó hír, több vakcina érkezett, ezért megnő majd a beoltottak száma, de közben a harmadik hullám fenyegeti Magyarországot. Ez a két tendencia, ez a két görbe fut egymással szembe, ezért arra kérek mindenkit, és a most meghallgatott járványügyi szakemberek is arra kérnek minden magyar állampolgárt, hogy minél többen oltassák be magukat" – mondta a miniszterelenök.

Orbán Viktor arról is beszélt, sajnos egyelőre nem várhatóak enyhítések, egyvalamit kivéve.

„Könnyítésről egyelőre nem lehet beszélni. Egy olyan kérdés van, amit meg fogunk fontolni, hogy az idősotthonok lakói, akiket már több mint 80 százalékban átoltottunk, sokat szenvednek amiatt, hogy nem látogathatjuk őket és ők sem hagyhatják el az intézményeket. Itt szeretnénk valami emberileg elfogadható megoldást találni."