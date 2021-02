A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 319 691 fő, az aktív fertőzöttek száma 89 537 fő. 5282 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 482-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 563 601 fő kapott oltást, közülük 244 407 fő már a második oltását is megkapta. A háziorvosok továbbra is végzik az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 fő regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amellyel praxisonként 10 fő beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer-vakcinával. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, ezért továbbra is érvényben vannak a védelmi intézkedések, az Operatív Törzs az utazási szabályok szigorításán és az oltási stratégia módosításán dolgozik, hogy minél többen minél előbb megkapják az első oltást a rendelkezésre álló vakcinákból.