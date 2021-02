"Tudunk változtatni bizonyos mértékig az oltási stratégiánkon. Ennek az a célja, hogy minél több embernek adjuk be a védőoltásnak legalább az első adagját minél rövidebb időn belül, hogy minél többen legyenek védettek, ha nem is teljes mértékben, de jelentős százalékban" - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

"Azt látjuk, hogy az oltóanyagok szinte mindegyikénél már az első oltást követően mérnek 50-75 százalékos védettséget" - mondta Müller Cecília. Hozzátette: ez azért nagyon fontos, mert ez a szint elegendő ahhoz, hogy a betegség lefolyása ne legyen súlyos, ne járjon szövődményekkel, s főleg ne halálozással.

Közölte: fontolgatják az AstraZeneca-oltóanyag esetében a második dózis beadási protokolljának és életkori korlátozásainak módosítását.

"Az AstraZeneca esetében megjelentek olyan közlemények, amelyek szakmai alapon is arra motiválja a döntéshozókat, az egészségügyi szakmát, hogy módosítsunk az alkalmazáson, úgyhogy fogunk is a jövőben" - fogalmazott.



Rendkívüli mértékben emelkedik a fertőzöttek száma, mindenkinek meg kell tennie a magáét, hogy megtörjön a pandémia harmadik hullámának erőteljes növekedése - közölte az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília beszámolt arról, hogy a kedvezőtlen adatokat az új variánsok okozzák, amelyek fertőzőképessége, erőteljesebb, reprodukciós rátájuk 70 százalékkal nagyobb a korábban ismert koronavírusénál és az első adatokkal ellentétben súlyosabb megbetegedést is eredményezhetnek.

Közölte, hogy csütörtökön a koronavírus dél-afrikai mutációját is kimutatták Magyarországon, a variánst a Neumann Diagnosztikai Laboratórium mutatta ki, és elküldte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) labornak megerősítő vizsgálatra. A fertőzött egy korábban Zambiában járt kollégájával érintkezett.

Megjegyezte: a brazil és a dél-afrikai vírusmutánsok nehezebben kezelhetők, ellenállóbbak, az antitestek nehezebben tudnak megküzdeni velük, ezért előfordulhat, hogy valaki újrafertőződik.