Kis Grófo nevével csalók élnek vissza, az átverésbe ráadásul belekeverték az énekes elhunyt édesapját is.

Nagyon felháborodott Kis Grófo, ugyanis csalók élnek vissza a nevével. A szélhámosok ráadásul még attól sem riadtak vissza, hogy az átverésbe belekeverjék elhunyt édesapját is. A Facebookon tették közzé a csalók a hamis bejegyzést, melyhez Kis Grófo egy édesapjával közös fotóját is felhasználták.