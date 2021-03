Kásler Miklós március eljesén tölötte be 71. életévét. A miniszter nem szokott nagy ünnepséget csapni, a vele készült interjúban is sokkal többet beszélt a vírushelyzetről, mint a születésnapjáról. Elmondta, szigorítások is jöhetnek a jövőben, ha a helyzet úgy kívánja.