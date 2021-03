Müller Cecília kifejtette, néhány nap alatt 5-10 ezer fővel nőtt az aktív betegek száma, az elmúlt 24 órában 6494 új fertőzöttet találtak. Mostanáig december 7-én voltak a legtöbben lélegeztetőgépen (674-en) és december 8-án a legtöbben kórházban (8045-en), de ezek az adatok most megdőltek: kórházi kezelés alatt 8270-en állnak, lélegeztetőgépen 833-an vannak.

Hozzátette, ez súlyos terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre, naponta újabb kórtermeket kell megnyitni a koronavírusos betegek számára.

Elmondta: eddig 1 047 045 ember kapta meg az oltás első adagját, és 314 485-en már a második dózist is.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy az oltás "hamis biztonságérzetet ad", még senki ne tekintse magát védettnek. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, legalább két-három hétre szükség van, így az oltás felvétele után is szigorúan be kell tartani a higiénés szabályokat - mondta.

Müller Cecília kiemelte: az oltási stratégia változott, most már az a cél, hogy lehetőség szerint minél többen kapják meg az oltás első adagját, hiszen már az is nyújt egyfajta védettséget.

Kitért arra, hogy felszabadítottak 100 ezer adag Szputnyik V vakcinát, és 120 510 adag Pfizer-vakcina is érkezett; ezek kedden kerülnek az oltópontokra. Ezen a héten a háziorvosok már AstraZenecával is olthatnak, ehhez 105 600 adag áll rendelkezésre. Csütörtöktől vasárnapig azok is megkapják az AstraZeneca-vakcinát, akiknek ez a hétvégén lett volna esedékes. Aki ebbe a körbe tartozik, üzenetet kap, és a 429 kórházi oltópont valamelyikén várják majd - mondta.

Megkezdődik a védekezésben részt vevő rendvédelmi dolgozók és katonák beoltása is - közölte.

Az országos tisztifőorvos arra kérte az oltásra előjegyzetteket, hogy már kitöltve vigyék magukkal a vakcinainfo.gov.hu oldalról letölthető beleegyező nyilatkozatot.

Adategyeztetésre a 1818-as telefonszám hívható - mondta, hozzátéve azonban, hogy olthatóságról csak a háziorvost, a kezelőorvost vagy az oltóorvost lehet kérdezni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai arra, hogy kinek melyik oltóanyag megfelelő, nem adnak, nem is nem adhatnak felvilágosítást - tette hozzá.

Müller Cecília a romló járványügyi adatok miatt nyomatékosan arra kért mindenkit, hogy tartsa be a maszkviselési és távolságtartási szabályokat, valamint fogadja el a neki felajánlott oltást.

Forrás MTI