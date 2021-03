Gáspár Bea közösségi oldalán osztotta meg, hogy valaki felgyújtotta a házuk mögötti nádast. A biztonsági kamerák felvételei alapján az is körülírta, hogy szerinte ki volt a tettes. Győző testvére, Zsolti el is ismerte, hogy tüzet gyújtott a területen, de azt is elmondta, az egész biztonságos volt.

"A gyerekeim nagyon köhögtek, allergiásak a nádra, a szél meg fújta a polleneket, ezért csináltam egy tisztasági gyújtást. Minden biztonságos volt, Győzőék csak balhéznak, Bea is jobban tenné, ha inkább a főzéssel foglalkozna. Nem jeleztem nekik, hogy tüzet gyújtok, nem vagyok én bűnöző, hogy szólnom kelljen ilyenről, főleg mert az az én telkem is. Győzőék pánikbetegek, kell nekik a hírverés, viszont én meg kiküldhetem a gyerekeimet az udvarra focizni, mert nincs nád, nincs pollen" - idézte a Blikk a Rádió1-en elhangzottakat.