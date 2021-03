Galgóczi Ágnes ismertette, hogy már 1 478 000-en kaptak védőoltást, közülük 444 451-en a második oltáson is túl vannak. Kitért arra is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség csütörtöki közleménye szerint az AstraZeneca oltóanyaga biztonságos, nem növeli a vérrögképződés kockázatát, jótékony hatása messze meghaladja az esetleges kockázatokat. Világszerte több millió, Magyarországon pedig több százezer ember kapta meg az oltást. Az oltás utáni nemkívánatos eseményeket Magyarországon az NNK és az Országos Gyógyszerészeti Hatóság is kivizsgálja.

Még mindig korlátozott számban érkeznek Magyarországra oltóanyagok, de a cél továbbra is a minél nagyobb átoltottság elérése. Fontos a higiénés szabályok és a meghosszabbított korlátozó intézkedések betartása, valamint a védőoltás felvétele. Április második felénél hamarabb nem számítanak arra, hogy érkezik a Janssen egyoltásos vakcinájából, de "ha jön, azonnal bevetjük" - közölte.