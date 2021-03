Hámori Tamás halálának hírét a Magyar Tenisz Szövetség közölte közösségi oldalán.

Sajnálattal közöljük a hazai tenisztársadalommal, hogy a magyar teniszélet évtizedek óta meghatározó alakja, Hámori Tamás 77 éves korában elhunyt.Tamás azon kevés gentleman-ek sorába tartozott, akik a régi értékeket képviselték az új időkben is.Teniszkarrierje során a hazai rangsor 10. helyén is szerepelt, többször volt elődöntős az Országos Bajnokságokon, többek között Taróczy Balázs, Baranyi Szabolcs és Machán Róbert is a legyőzöttjei között volt.Ezt követően sportvezetőként és a magyar tenisz nagyköveteként is tevékenykedett, az MTSZ-ben alelnöki és elnökségi tagi tisztséget is viselt, a Nemzetközi és az Európai Tenisz Szövetség bizottságaiban is fontos szerepet töltött be, az ITF-től meg is kapta a szervezet legmagasabb kitüntetését, a "Tenisz Szolgálatáért" díjat.Egyik kezdeményezője volt a Magyarországi International Lawn Tennis Clubnak és megalapítója a méltán népszerű, 2005 óta futó Manager Open sorozatnak.Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében! - írták.