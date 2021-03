Harmadik hete fekszik kórházban Törőcsik Mari. Mint kiderült, tüdőgyulladással kezelik, de azt egyelőre nem tudni, mitől betegedett meg. Jordán Tamás, Törőcsik Mari jó barátja is nagyon aggódik, ő sem tudta elérni a művésznőt.

"Szeretném megelőzni a találgatásokat, mások is érdeklődtek már Törőcsik Mari állapotáról. Öt napja beszéltem vele utoljára, próbáltam most hívni, de nem értem el. A kórház igazgatóját is kerestem, tehát én nem tudok semmi újabbat. Nagyon aggódom Mariért, mert most már szeretnék végre tudni valamit. Ki fogom nyomozni, hogy mi van vele" - mondta színészlegenda a Borsnak, aki műlt héten meg is látogatta a színésznőt. "Én a kórházban meglátogattam a múlt héten, akkor bevitték, de őt fél- háromnegyed évente be szokták vinni egyébként is felülvizsgálatra. Akkor egy picit köhögött egyébként, de hallottam, azóta, hogy rosszabb lett az állapota. Már a halálhírét is keltették, tehát ha én valamit a médiában látok, azt fenntartással fogadom, mert az újságírók gyakran túloznak, ezért is kezelem fenntartással a tüdőgyulladás hírét is."