A kormány döntése értelmében az áprilisi bérekre is igényelhető az ágazati bértámogatás, a munkáltatói járulékokat továbbra sem kell megfizetni az érintett dolgozók után - közölte Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

A minisztérium hétfői közleménye szerint az államtitkár hozzátette, a bértámogatásra a vállalkozások április 30-áig adhatnak be kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz. Akik a továbbiakban nem kérik a támogatást, ezt április 6-áig jelezhetik - fejtette ki az államtitkár. Az áprilisi bérekhez megítélt hozzájárulást a lehető leghamarabb folyósítják a cégek részére.

Az ITM arról is tájékoztatott, hogy a megítélt támogatások 99 százaléka, összesen több mint 52 milliárd forint már megérkezett a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került cégek számláira. Az ágazati bértámogatási programban eddig 132 ezer munkavállalójuk megtartásához kértek segítséget a járványhelyzetben tevékenységüket legalább részlegesen szüneteltetni kényszerülő vállalkozások.

A programban a támogatott munkavállaló bérének felét térítik meg a mindenkori minimálbér másfélszereséig. Az állam a járulékokat is elengedi, így a munkabér mintegy kétharmadát fedezi a vállalkozások talpon maradása, az álláshelyek megőrzése, a képzett szakemberek megtartása érdekében. A támogatottak közel 57 százaléka a vendéglátás, több mint 14 százaléka a szálláshely szolgáltatás nemzetgazdasági ágban dolgozik.

Bodó Sándor hangsúlyozta: a Innovációs és Technológiai Minisztérium a járványhelyzetben is elsődleges feladataként kezeli a munkahelyek megtartását. Magyarország az elmúlt évtizedben nemzetközi összevetésben is kimagasló eredményeket ért el a foglalkoztatás bővítésében, a munkaalapú gazdaság kiépítésében. A kormány a Gazdaságvédelmi akcióterv intézkedéseivel mintegy 1,6 millió munkavállalón segített - írja az MTI.