Hétfő délután a kazincbarcikai temetőben kísérték utolsó útjára Rubint Réka édesanyját, aki tragikus hirtelenséggel halt meg a koronavírus okozta szövődmények miatt. Rékát, aki még édesapja elvesztését sem tudta feldolgozni, teljesen összetörte édesanyja halála, szinte a közösségi médiából is eltűnt teljesen, csak érzéseiről ír néha követőinek és édesanyja fotóit osztja meg.

Réka most megtörte a csendet, közösségi oldalán emlékezik meg édesanyjáról, akit az egész család örökkön-örökké szeretni fog:

Tegnap délután egy korszak végleg lezárult az életemben 10 nappal ezelőtt, 2021 március 20-án a karjaimban elhunyt az Èdesanyàm."Tragikus hirtelensèggel " - fogalmazòdik meg bennünk! Majd miközben darabjaira hullik a szívünk, jön a következő kérdés: Miért így?Ez a kèrdés foglalkoztat engem is napok óta, de felidézve az elmúlt éveket , hònapokat és napokat ... szép lassan megérkeznek a válaszok, ami mára már békét és megnyugást hozott a lelkemben. Azt mondják , hogy Édesanya és gyermeke közt a lelki köldökzsinòr soha el nem szakad . Ezt érzem én is ... egyedül az vigasztal, hogy úgy mehettél tovább, amilyen Te magad is voltál ... szépen❤️Nem kínok közt, betegen egy rideg kòrházban, hanem a szeretteid energiàjának òvò biztonságában..."

- írja Réka rajongóinak Facebook oldalán és három képet is megosztott a temetésről.

