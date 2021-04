Csütörtökön a késő délutáni, esti óráktól az északkeleti országrészben (elsősorban Borsodban és Szabolcsban) a záporok mellett zivatarok is kialakulhatnak - írja figyelmeztető előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A közlemény szerint a zivatarok környezetében néhol viharos erejű, akár 60 kilométer per órás sebességet meghaladó szél és kisméretű jégeső is előfordulhat.

A késő este, péntekre virradó éjszaka észak felől érkező hidegfront mentén az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön is van némi esély zivatar kialakulására. A hidegfront mögött pénteken nagy területen megerősödik az északnyugati, északi szél, egy-egy helyen 60 kilométer per óra körüli széllökés is előfordulhat - írja az Origo.

Pénteken napközben 15-20 fok között alakul majd a hőmérséklet.

Szombaton észak felől többször erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól elszórtan fordulnak elő záporok, jégdarazáporok, a hegyekben hózáporok. Erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél, 11-12 fok köré hűl a levegő - írja a Köpönyeg.