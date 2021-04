A beoltottak száma átlépte a 2 milliót, ám a járvány nem csillapodik, naponta több ezer új fertőzöttet jelentenek, és a halottak száma is emelkedik. Rusvai Milós virológus korábban azt mondta, hogy március végére teszi a járvány tetőzését, és ehhez most is tartja magát.

"Sajnos továbbra is emelkedő vagy stagnáló járványügyi adatokat tapasztalunk, tehát a trend még mindig nem fordult meg. Véleményem szerint most - március utolsó napján - járhatunk a harmadik járványhullám csúcsánál, ami azt jelenti, hogy a járványtani adatok a következő napokban remélhetőleg fokozatosan csökkenni kezdenek" - mondta a szakember tegnap a Borsnak.