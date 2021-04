Két éve történt, hogy a 9 éves Lilien átment a szomszédba játszani, amikor is egy kutya megtámadta. A kislány olyan súlyosan megsérült, hogy órákon át műtötték, ráadásul agyrázkódást a szenvedett.

Borzalmas trauma érte a 9 éves Lilient és családját két évvel ezelőtt, amikor átment a szomszéd barátnőjéhez játszani. Miközben a hintaágyban ültek, egy idős nő is érkezett vendégségbe egy nagy testű kutyával, akit szabadon is engedett. A kutya először csak nézegette Lilient, majd egyszer csak elkezdett morogni és megtámadta a védtelen kislányt. Az állat beleharapott az oldalába, majd a földre rántotta.

Úgy ordított, mint egy sakál, a kutya kiharapott az oldalából egy darabot. Az édesanyjával odasiettünk, majd hívtuk a mentőt és a rendőrséget. Érthetetlen, hogy miért engedték szabadon és miért nem raktak szájkosarat az állatra"

– fakadt ki a Blikknek a lány édesapja, Arany Tamás.

A kislányt testileg és lelkileg is nagyon megviselte az eset. Azóta is pszichológushoz jár, de így sem tudta még feldolgozni a történteket. A családot az is nagyon megrázta, hogy bár meggyanúsították a kutya gazdáját gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés megalapozott gyanújával, végül lezárták a nyomozást. Az igazságügyi állatorvos szakértő szerint ugyanis a kutya azért támadt hirtelen, mivel valamilyen váratlan hatás értte. Az édesapa azonban hajthatatlan, nem fogja annyiban hagyni a dolgot.