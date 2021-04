Az AstraZeneca oltás körül kialakult helyzetre reagáltak a magyar professzorok. Elmondták, szükséges-e az aszpirin szedése, és azt is, biztonságosnak tartják-e a vakcinát.

A hivatalos álláspont szerint az AstraZeneca Covid-19 elleni védőoltása és a vérrögképződés ritka formája közötti kapcsolat lehetséges, de nem megerősített. A WHO vizsgálja az adatokat, a jövő héten ül össze ismét, és "szükség esetén új ajánlásokat ad ki". Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jutott arra a következtésre, hogy a vérrögöket az AstraZeneca oltásának "nagyon ritka" mellékhatásának kell tekinteni, és úgy ítélte meg, hogy a vakcina előnyei meghaladják a kockázatait.

Sokan tartanak azonban ezektől az igen ritka mellékhatásoktól, ezért felmerült a kérdés, indokolt-e az oltás után bármilyen kezelés, vérhígító vagy aszpirin szedése. A Kovidők című szakmai beszélgetésben részt vevő professzorok, Merkely Béla professzor, Jakab Ferenc professzor és Szekanecz Zoltán belgyógyász, immunológus és reumatológus kiálltak az AstraZeneca oltás mellett, és elmondták, nem ajánlják az aszpirin szedését.

Jakab Ferenc szerint statisztikailag semmilyen relevanciája nincs az oltás körül kialakult helyzetnek. Azt gondolom, ez elsősorban nem biológiai és virológiai kérdés, hanem sokkal inkább gazdasági, vagy gyógyszergyári érdekeknek az egymásra feszülése" – mondta. Arról, hogy szükséges-e aszpirint szedni az oltás után azt mondta, aki akar, az szedhet, de a vérhígítót személyes véleménye szerint fölöslegesnek tartja.

Állításaival Merkely Béla professzor is egyetértett. Hozzátette, a vérrögök gyakori problémák a vakcinától függetlenül. „Ha a hiányzó 8 millió embert le tudnánk oltani AstraZenecával, akkor 3 hét múlva már nem lenne beteg a kórházakban. (...) Mindig mérlegelni kell" – mondta. Hozzátette, kevesebben akarják felvenni ezt az oltást. „Azok akarják, akik fiatalok, és külföldre akarnak menni" – tette hozzá, hiszen az is szempont már az oltások felvételekor, hogy melyik vakcinát fogadják el máshol. Bár szerinte várlázító lenne, ha a például a Szputnyikot nem fogadnák el, hiszen az is legalább olyan hatásos vakcina. Szekanecz Zoltán szerint minden jobb, mint elkapni a koronavírust. Ő kifejezetten ellenzi az aszpirin vagy heparin szedését, ugyanis ezekben a ritka esetekben a trombózis olyan fajtájáról van szó, amikor csökken a vérlemezkék száma, ebben az esetben pedig kifejezetten ellenjavallt az aszpirin.