A német rendőrök meg akarták állítani a BMW-t, ám az továbbhajtott. Üldözni kezdték, de nem érték utol őket. Később kiderült, súlyos baleset érte a menekülőket, két magyar is meghalt. Mentőhelikopterrel kellett menteni az utasokat.

Két magyar állampolgár is meghalt, többen megsérültek egy súlyos balesetben Németországban. A rendőrök arra lettek figyelmesek, hogy egy BMW olyan rendszámtáblát visel, amellyel a kivitelre szánt autókat jelölik meg. Meg akarták állítani az autót, ám az továbbhajtott a szakadó esőben, nagy sebességgel.

A rendőröknek nem sikerült utolérniük, de húsz perccel később egy balesethez riasztották őket. Kiderült az általuk keresett BMW ütközött egy fának.

Az autóban hét magyar utazott, egy 29 éves férfi a helyszínen életét veszítette, egy nő pedig a kórházba szállítás után halt meg, a többi utas is súlyosan megsebesült.

Három mentőhelikoptert is hívtak is a mentéshez, a rendőrség vizsgálja az esetet – írta a BR24.