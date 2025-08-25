Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Brad Pitt visszatér a zombiapokalipszisbe: 15 év után készül a Z világháború folytatása, nem is akárkikkel

Hajdú Viktória
2025.08.25.
A Z világháború folytatása nem csak a zombik miatt érdekes. Brad Pitt visszatérése is nagy durranás. De miért most? És mit hoz a film?

A zombiapokalipszis újra itt van, méghozzá Brad Pitt-tel. A Z világháború folytatása 15 év után végre készülőben van, és a rajongók már tűkön ülve várják. De miért most? Mi változott? És milyen lényekkel kell újra szembenézni Bradnek? 

Brad Pitt, Z világháború, félhosszú haj
Brad Pitt félhosszú haja nagyot tarolt a Z világháború idején. 
Forrás: NORTHFOTO

A katasztrófafilmek új korszaka: Z világháború folytatása Brad Pitt-tel

A zombik sosem mennek ki a divatból. Ezt már a Last of Us is bizonyította, amely 28 év után tért vissza a képernyőkre. A zombifilm műfaja is újra meglepően népszerű lett, és a Z világháború folytatása tökéletes alkalom arra, hogy a rajongók újra átéljék a világvége hangulatot. 

A 2013-as Z világháború nem csupán egy újabb zombifilm volt, hanem egy globális méretű, feszültséggel teli apokaliptikus thriller, amely újradefiniálta a műfajt. Brad Pitt főszereplésével és Marc Forster rendezésében készült.

Bár a film nem követte hűen Max Brooks 2006-os regényét, hanem inkább annak szellemiségét vitte vászonra, mégis sikerült egy olyan alkotást létrehozni, amely a zombifilmek műfaján túlmutatott. A gyorsan mozgó zombik, akik tömegesen támadnak és képesek falakat mászni, új szintre emelték a feszültséget és a realizmust. A film nemcsak a zombik pusztítását, hanem az emberi társadalom reakcióit és túlélési ösztöneit is bemutatta, ami mélyebb gondolatokat ébresztett a nézőkben.

A Z világháború sikerét követően természetes volt a folytatás iránti érdeklődés. Bár 15 év telt el az első film bemutatója óta, a rajongók és a kritikusok is kíváncsian várják, hogy hogyan folytatódik Gerry Lane története.

A folytatás rendezője egyébként David Fincher, aki olyan sikerfilmeket jegyez, mint a Hetedik, a Harcosok klubja vagy a Holtodiglan. Bár igaz, 2017-ben volt egy olyan nyilatkozata mi szerint, már „nincs kedve az ilyen típusú zombikhoz”. De úgy látszik a véleménye igencsak megváltozott.

 A forgatókönyvet Max Brooks, a Z világháború regényének írója készíti, így a történet nagyrészt most hű marad az eredetihez. A film producerei Brad Pitt és Dede Gardner, akik már az első részben is együtt dolgoztak. 

Bár hivatalos információk még nem állnak rendelkezésre, pletykák szerint a filmben új karakterek is szerepelnek majd, és a történet egy globális, természeti katasztrófát mutat majd be. 

Van még igény a katasztrófafilmekre?

A katasztrófafilm műfaja sosem ment ki a divatból csak egy kis időre fiókba került. A Last of Us sikere is bizonyítja, hogy a közönség továbbra is kíváncsi a poszt-apokaliptikus történetekre. A Z világháború folytatása valószínűleg újra feléleszti a műfaj iránti érdeklődést. Már csak azért is, mert a nagy A katergóriás szívtipró szerepel benne. 

Brad Pitt karrierje egyébként az utóbbi években inkább a produceri munkákra összpontosított, de most ismét a színészi pályára lép. Nézzük csak a Két magányos farkast vagy a hatalmas sikernek örvendő F1-filmet.

A film várhatóan 2026-ban kerül a mozikba.

