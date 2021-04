Szardínián több oltóállomás bezárt, az északkeleti Velence város térsége és Nápoly is részben lassította, részben felfüggesztette a vakcinázást, miután elfogyott az oltóanyagtartalék. Máshol csak a második dózist adják be, amíg nem érkezik újabb szállítmány.



Az egészségügyi hatóságok korábbi bejelentése szerint április végéig több mint négymillió adag vakcinát vártak, de egyelőre 175 ezer dózis AstraZeneca-oltás érkezett, valamint 184 ezer dózis Johson & Johnson-védőoltás. Utóbbi szállítmány jelenleg egy Róma közeli légitámaszponton várakozik, amíg az Aifa olasz gyógyszerügynökség nem dönt a vakcina használatáról. Az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) kedden ajánlást adott ki, amely elővigyázatosságból a Johson & Johnson-vakcina használata felfüggesztését tanácsolta. Az Aifa nem hivatalos információi szerint a vakcinát hatvan év felett ajánlhatnák, hasonlóképpen az AstraZeneca-oltáshoz. A sajtó szerint a vakcinák miatti bizonytalanság és az oltóanyag hiánya "megbénította" az eddig is lassú oltási programot.





Francesco Paolo Figliuolo tábornok, járványbiztos azzal a bejelentéssel igyekezett nyugtatni a közvéleményt, hogy hónap végéig sikerül beoltani a vakcinázásra jelentkezett nyolcvan év felettieket. Hozzátette, hogy június végéig csaknem hétmillió dózis érkezik a Pfizer/BioNTech-oltóanyagból.

A római kormány április 8-án elrendelte a korosztály szerinti oltást, mely szerint először a nyolcvan év felettieket, majd a hetvenes éveikben járókat, utánuk a hatvanasokat kell beoltani, és így tovább. Az akadozó vakcinaszállítmányok miatt azonban az egészségügyi hatóságok most a térségek járványhelyzete szerint akarják szétosztani a rendelkezésre álló oltóanyagot. A kórházak telítettsége csökkenésnek indult, de a halottak száma szerdán továbbra is magas, 469 volt, így 115 ezer fölé emelkedett a halottak száma. A regisztrált fertőzötteké meghaladta a 3,8 milliót. December vége óta 13,7 millió olasz kapott védőoltást. A második dózisban is részesültek száma szerdán lépte át a négymilliót.



A gazdasági élet képviselői pontos dátumot sürgetnek az ágazatok újraindítására. Roberto Speranza egészségügyi miniszter májusban ígért nyitást, valószínűleg a május elsejei ünnep után.

A tárcavezető bejelentette, hogy hatmillió eurót szánnak a biztonsági intézkedésekre a római Olimpiai Stadionban, ahol nézők előtt rendezik meg a nyári labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit.

A kulturális miniszter úgy reagált, reméli, hogy addigra már a mozik és színházak is fogadhatnak közönséget.