VV Fanni testét korábban a szalkszentmártoni stégnél keresték, de egy férfi szerint, aki nagyon jól ismeri a környéket, nem a legmegfelelőbb helyen kutattak. Onnan száz méterre ugyanis van egy öböl, melyet a közeli sóderbányában dolgozó munkagépek kotortak ki. Az illető szerint a sodrás oda vihette a lány testét.

Dr. Lichy József, Fanni családjának ügyvédje szerint ez az elmélet megoldást jelenthet. "Rengeteg levelet kapok önjelölt magánnyomozóktól, hogy miként történhetett a gyilkosság, illetve hogy hol kellene keresni a holttestet. Az elméletek nagy része nem vehető komolyan, de amit ez az úr állít, akár a megfejtés is lehet. Hosszasan beszélgettem vele és kiderült számomra, hogy nagyon jól ismeri ezt a területet, gyerekkorától kezdve szinte minden szabadidejét ott töltötte. Meglátása szerint nem kizárt, hogy miután a gyilkos a Dunába dobta a már élettelen lányt, a sodrás a testet az öböl felé vitte, amit a közelben lévő munkagépek kotortak ki. Ő úgy tapasztalta, bármit is dobott a folyóba, minden ott kötött ki. És ami nagyon fontos, nem is úszott onnan tovább, nem került ki újra a nyílt vízre. Ez egy teljesen elfogadható elmélet, ezért kérni fogom a törvényszéket, hogy amennyiben lehetséges, speciális régészbúvárok vizsgálják át ezt a területet" - mondta a Blikknek az ügyvéd.