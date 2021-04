Már minden harmadik magyar ember megkapta az első védőoltását - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői, online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília tájékoztatása szerint az első oltást 3 266 425 embernek adták be, és 1 391 381-en a második oltást is megkapták. Elmondta: folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra. Hétfőn 68 400 Moderna-vakcina érkezett, kedden 248 040 adag Pfizer-oltóanyagot várnak, a héten pedig további orosz és kínai vakcina érkezése is várható.