Az már korábban kiderült, hogy Pécsi Ildikó két végrendeletet írt, mostmár azt is tudjuk, hogy miért.

Pécsi Ildikó két végrendeletet hagyott hátra, ezt már korábban elismerte a művésznő fogadott fia. "Valóban két végrendelet van. Azért tudom ezt ilyen biztosan, mert a másodiknál én voltam az egyik tanú. Ez Lajos bácsi halála után született" - mondta akkor L. Péterfi Csaba. Ő és a színésznő fia, Szűcs Csaba mostanában pedig Pécsi ildikó gödöllői háza körül mozgolódnak.

"Valóban, mostanában egyre gyakrabban járunk ide, mert nagyon sok a teendő" – meséli a Kiskegyednek utóbbi. Ildikó semmit nem dobott ki, rengeteg feljegyzés, fotó, újságcikk halmozódott fel, és Lajos bácsinak is rengeteg ereklyéje van. Ezeket szelektáljuk. Csaba édesanyja szellemi örökségét átadta nekem, és már folyamatban vannak egy fotókiállítás munkálatai. Fia dönt majd arról, hogy mihez kezd az ingóságokkal. Már több bútort is elszállíttatott, pár dolgot megtart, de sok minden a kukába való. Én egyet kértem tőle – és meg is kaptam: Ildikó dolgozószobájából az íróasztalát a székével" - mondta. A ház sorsa azonban csak a hagyatéki tárgyalás után dől el.

"Ez csak a hagyatéki tárgyalás után dőlhet el, azt meg kell várni. Még mindig nem került sor erre, hiszen a koronavírus- járvány miatt most csak halaszthatatlan ügyeket tárgyalnak. Minden bizonnyal Ildikó második végrendeletét fogják érvényesíteni, hiszen az felülírja az elsőt. Ugyan én voltam az egyik tanú, ám a tartalmáról még mindig nincs jogosultságom nyilatkozni. De annyit elárulhatok: azért készült ez a második verzió, mert ezzel teljesítette Ildikó férje kívánságát. Korábban mindketten külön végrendelkeztek, és ezek tartalma nem egyezett, de a módosítás után már igen. Így teljesítette Lajos bácsi végakaratát" - mondta L. Péterfi Csaba.

A néhai házaspár ügyvédje, dr. Magyar György is nyilatkozott az ügyről.

"Annyit elárulhatok, hogy Ildikónak nem kellett volna végrendelkeznie, ha egyértelműen minden vagyonát kizárólag a fiának szánja. De ő mégis részletesen leírta, hogy kinek mi jár. Én is csak nyilatkozatokból hallottam, hogy ezen azóta változtatott. A közjegyző fogja eldönteni, hogy melyik lesz érvényben" - mondta.