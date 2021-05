Hétfőn reggel még nagyrészt erősen felhős idő lesz a jellemző, majd több órára kisüt a nap. Elsősorban a kora délutáni órákig elszórtan lehet eső, zápor, nagyobb eséllyel a délnyugati és az északkeleti megyékben. Sokfelé megélénkül, főleg az ország északi felén helyenként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 4-10, napközben 14-19 Celsius-fok lesz.

Kedden sok napsütés várható, csapadék nélkül. Az Észak-Dunántúlon megerősödik a szél. Hajnalban jellemzően 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélcsendes, fagyzugos helyeken, főleg az északkeleti megyékben néhol gyenge fagy is előfordulhat. Délután 17-23 fok várható.

Szerdán napközben is napsütéses idő várható. Estétől az érkező hidegfront mentén egyre többfelé fordulhat elő záporeső, esetleg zivatar. Több helyen megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet 2-10 fok között valószínű. A nappali maximumok 18-23 fok között alakulnak.

Csütörtökön hajnalban, reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, zápor, majd ott is megszűnik a csapadék. Sokfelé élénk, az ország északi felében helyenként erős lehet a szél. A hajnali 4-10 fokról 16-21 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Pénteken napközben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. A délnyugat felől felvonuló csapadékzónából többfelé várható eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6-12, a legmagasabb hőmérséklet 15-21 fok között alakul.

Szombaton napos idő várható, csapadék nélkül. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-9, a délutáni órákban 15-20 fok lesz a jellemző.

Vasárnap sem várható csapadék. Helyenként megélénkül a légmozgás. A leghidegebb órákban 2-7 fok lesz. Napközben 17-22 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.