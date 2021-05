A WHO jelenleg 10 koronavírustörzset tart megfigyelés alatt, ezek közül 3 komolyabb aggodalomra adhat okot, ugyanis sokkal fertőzőbbek, halálosabbak és ellenállóbbak.

A koronavírus újabb mutációi szinte folyamatosan jelentkeznek, ezek közül 10-et szemmel tart a WHO, azonbelül is 3 vírustörzs kifejezetten aggasztónak bizonyul.

A három, aggasztó mutáció a WHO szerint:

a B.1.1.7 törzset, amelyet először az Egyesült Királyságban észleltek, és amely számos országban dominánssá vált

a B.1.351 törzset, amelyet először Dél-Afrikában észleltek

a P.1 változatot, amelyet először Brazíliában észleltek

Továbbá elmondták, hogy az Indiát is sújtó B.1617-es variáns is ugyanilyen veszélyes lehet, de egyelőre ezt a mutációt a szakértők nem ismerik annyira, jelenleg is vizsgálják.

Az alábbi mutációkat szintén megfigyelés alatt tartják:

a B.1525, amelyet először az Egyesült Királyságban és Nigériában észleltek

a B.1427/B.1429, amelyet először az Egyesült Államokban észleltek

a P.2, amelyet először Brazíliában észleltek

a P.3, amelyet először Japánban és a Fülöp-szigeteken észleltek

a S477N, amelyet először az Egyesült Államokban észleltek

és B.1.616, amelyet először Franciaországban észleltek

Amikor megjelenik egy újabb mutációt, alaposan megvizsgálják és az eredményei alapján sorolják be a megfelelő kategóriába - írja a CNBC.

"Az információk gyorsan érkeznek, minden nap új variánsokat azonosítanak és jelentenek, amelyek közül nem mindegyik fontos. A szervezet helyi közegészségügyi szakemberekkel is együtt dolgozik, annak érdekében, hogy pontosabban tudják felmérni az egyes variánsok hordozta kockázatot, és a megfelelő szakemberekkel egyeztetnek arról, hogy biztosan helyesen ítéljék meg az egyes variánsok jelentőségét" - mondta Maria Van Kerkhove, a WHO koronavírussal kapcsolatos technikai vezetője