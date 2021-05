Azok, akik átestek a fertőzésen vagy beoltatták magukat, védettség igazlványt kapnak, ami minden esetben postai úton érkezik meg az érintetthez. Előfordul azonban, hogy egyesek hiába várják a kártyát. Ha az igazolvány nem érkezik meg, annak az egyik lehetséges oka lehet az, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben nem lett rögzítve az oltás ténye, vagy az, hogy átestek a fertőzésen.

A Ripost megkérdezte dr. Mangó Gabriella háziorvost, hogy az ő praxisában történt-e hasonló eset.

"A rendszer úgy működik, hogy ha valaki csináltat egy Covid-tesztet és az pozitív lett, akkor mi 10 nap után az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) lejelentük. Akkor van probléma, ha például hiába tölti fel az asszisztens az adatokat, az valamiért nem megy át az EESZT-hez. Ilyen egyébként előfordul még a gyógyszerek felírásánál is, nálunk múlt pénteken volt erre példa".

A háziorvos ennek ellenére azt javasolja, hogy mindenképpen a háziorvosuknál jelentkezzenek a reklamálók és hibáztatás helyett együtt próbáljanak kiutat keresni ebből a problémából.

„Ha ezek után sem lehet dűlőre jutni, akkor érdemes megkérdezni a járványügyi hatóságot is, ők mit tudnak. Végső megoldás lehet, ha elmegyünk egy vérvételre ellenanyagtesztet csináltatni, bár ez pénzbe kerül. Abból viszont látszik, ha már valaki átesett a betegségen, illetve az is, ha az oltás hatására kialakult a védelem és így is igényelhet védettségi igazolványt". Mangó Gabriella egyébként úgy véli, a március-áprilisi oltási dömping lehet az oka, hogy a rendszerbe valami hiba csúszott.

Így kaphatunk védettségi igazolványt

A háziorvos lejelenti az EESZT-nél, hogy pozitív Covid-tesztje volt valakinek.

Esetenként már az első, de többnyire a második oltást után.

Ellenanyag-vizsgálat után, ha kimutatható a védettség a szervezetben.

Kormányablaknál is igényelhető védettségi igazolvány, de pénzbe kerül

Aki magánúton ellenanyagtesztet csináltat, védettségi igazolványt igényelhet elektronikus úton a www.magyarorszag.hu weboldalon vagy személyesen bármely kormányablakban. A védettségi igazolvány kiállítása védőoltás, illetve a fertőzésen igazoltan (EESZT-ben nyilvántartott) történő átesés esetén automatikus és ingyenes. Magánúton megszerzett ellenanyagteszt után viszont a védettségi igazolvány kiállításnak díja 3000 forint, amit az igénylőnek átutalással (BFKH számlájára) kell megfizetni.