Betörtek a 33 éves Eran Zahavi otthonába, míg ő éppen egy focimeccsre készült. A betörők megkötözték feleségét és három gyermekét és sok értékes értéktárgyat is elvittek.

A jelentések szerint a két fegyveres rabló tört be Eran Zahavi izraeli futballista otthonába. Magukat csomagszállítónak adták ki, majd miután a feleség kinyitotta előttük az ajtót, fegyverrel megfenyegették őt és gyermekeit. Megkötözték őket, állítólag levágták a nő haját, az egyik gyermeket pedig megütötték. Fizikailag szerencsére senki sem sérült meg, viszont a betörők értékes értéktárgyakkal és sok készpénzzel távoztak - írja a The Times Of Israel.

Az izraeli válogatottban és a PSV Eindhoven holland futballklubban játszó Zahavi idegenben volt a Willem II elleni mérkőzésen Tilburg városában, amikor a rablás történt. Felesége, Shay és három gyermeke - egy 8 éves fiú és 5 éves ikrek - voltak otthon. Amikor Zahavi tudomást szerzett a betörésről, azonnal hazatért családjához.