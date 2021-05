Kreatív animációs videót készített a BBC Sport az Európa-bajnokságról, amelyben Cristiano Ronaldo vagy Sergio Ramos mellett a magyar zászló is feltűnik.

A labdarúgó Európa-bajnokság apropójából egy animációs videót készített a BBC Sport a „Várakozásunknak vége" szlogennel.

Ebben feltűnik Cristiano Ronaldo egy futópadon, a kártyázó Kylian Mbappé, vagy a golfozó a Gareth Bale és Marcus Rashford is.

Ám a háttérben felbukkannak a kijutó országok különböző zászlói is, így a magyar lobogó is.