Eddig csak a lábnyomát láthattuk a medvének a Börzsönyben Mázsaháza környékén, ám most már kamerafelvétel is készült az állatról.

Először május elején röppent fel a hír, hogy medve kóborol a Börzsönyben, ugyanis egy terepfutó felfedezte a lábnyomát a Mázsaházánál, és meg is örökítette. Már ez is nagy riadalmat keltett, ám most egyértelmű bizonyíték van arra, hogy tényleg egy medve járkál a környéken.