Harry herceg pénteken a The Me You Can't see (Az énem, amit nem láthatsz) című dokumentumsorozat első részében nem mondott szép dolgokat az apjáról, egyben a nagyszülei nevelési stílusát is bírálta.

"Amikor fiatalabb voltam, apám azt mondta nekem és Vilmosnak, hogy ugyanazokat a dolgokat nekünk is meg kell élnünk, mint neki. Nem láttam ennek értelmét. Csak azért, mert ő szenvedett, nem kell a gyerekeinek is. Azt mondta, hogy játsszam tovább a játékot, és az életem könnyebb lesz, de én olyan vagyok, mint anyám. Csak az szabadíthat fel, ha elmondom az igazat" - idézte a herceg szavait a DailyMail.

Ezek a szavak a királynőnek nagyon rosszul estek, állítják a bennfenntesek, mert Károly a történtek ellenére továbbra is békülni szeretne a fiával. Ám ha Harry nem áll le, akkor Károly biztos, hogy az édesanyja mellé áll majd, és a helyzet végleg elmérgesedik.