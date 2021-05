Még a rendőrök is ledöbbentek, amikor egy idős asszony telefonált be hozzájuk azzal, hogy mit tegyen a fia holttestével, ha már oszlásnak indult.

A Hirosimában élő 73 éves asszonyhoz azonnal ki is ment a rendőrség. Ott erőteljes bűz fogadta őket, meg is találtak Toshiko Ujibe fiának a holttesttét egy matracon. A nyakán több szúrás volt, de egyelőre nem tudják, pontosan mi okozta a halálát. Valószínűleg tíz napja lehet halott.

A nő zavart volt, őrizetbe vették a holttest tárolása miatt, de elképzelhető, hogy más vádakkal is szembe kell néznie, ha bebizonyosodik, hogy a fiát megölték – írta a New York Post.